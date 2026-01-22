Трамп объявил об успехе в мирном процессе по Украине

В мирном процессе по разрешению конфликта на Украине стороны достигли большого успеха.

Об этом объявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«Мы проводим встречи, и я думаю, что у нас есть значительный прогресс», — подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что урегулирование украинского конфликта для него оказалось самым трудным, хотя ранее он представлял его наилегчайшим из всех.

Ранее Трамп заявил, что стороны украинского конфликта стали «достаточно близки» к окончательному соглашению и урегулированию вопроса.