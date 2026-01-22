В России оценили новые планы Трампа по Гренландии

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером прокомментировал новые планы президента США Дональда Трампа по Гренландии.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источники сообщило о планах администрации американского президента предложить каждому жителю Гренландии по миллиону долларов в случае голосования за присоединение острова к США. Речь идет примерно о 57 тысячах жителей, то есть это будет стоить американцам 57 млрд долларов. Издание утверждает, что идея рассматривается как альтернативный способ добиться усиления американского военного присутствия в регионе.

В случае реализации этой инициативы американцы покроют затраты на выплаты гренландцам за счет природных ресурсов острова, отметил эксперт.

Все это напоминает историю с покупкой у индейцев острова Манхэттен в 1626 году за стеклянные бусы стоимостью 24 доллара. Индейцы тогда не понимали, что и кому продают. Ранее сообщалось, что Трамп хочет выплатить до 100 тысяч долларов каждому жителю Гренландии за присоединение к США, а теперь эта сумма выросла до одного миллиона долларов. Но в данном случае нужно понимать, что в реальности Трамп хочет выплатить гренландцам не американские деньги, а вытащить у них из карманов их собственные средства. Трамп – это капиталист, поэтому он покроет соответствующие затраты за счет ресурсов Гренландии, к примеру, за счет ее редкоземельных металлов. И сумма общих затрат здесь не принципиальна – это все те же самые «стеклянные бусы», благодаря которым Трамп хочет купить для США дополнительные опции военного, экономического, технологического и даже когнитивного суверенитета. В данном случае ломается англосаксонская логика устройства мира, когда есть одна метрополия, и есть ее зоны влияния. Логика островной империи меняется на логику империи, расширяющейся за счет территорий. Очевидно, в логике американцев следующим шагом будет Канада. То есть здесь речь идет об изменении когнитивной парадигмы и укреплении когнитивного суверенитета США. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

В случае присоединения Гренландии США станут второй по площади страной в мире, отметил эксперт.

«А если Трамп до конца своего президентского срока успеет поглотить Канаду, то США станут самой большой страной в мире по площади. Россия передвинется на второе место по этому показателю, и тогда нам для конкуренции нужно будет забирать обратно как минимум постсоветское пространство и снова становиться большой Россией», - сказал он.

Мартынов допустил, что в конечном итоге Трампу удастся подкупить жителей Гренландии.

«Получилось же 400 лет назад купить Манхэттен у индейцев, поэтому и сейчас Трамп способен купить у коренного населения Гренландии, как он выразился, «холодный и неудачно расположенный кусок льда». Почему нет?» - сказал политолог.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила, что никаких переговоров с НАТО относительно суверенитета Гренландии не было.