США и Киев хотят предложить РФ энергетическое перемирие на встрече в ОАЭ

Власти США и Киев намерены предложить России заключить энергетическое перемирие на встрече, которая пройдёт 23 января в ОАЭ.

Такую информацию со ссылкой на источники приводит газета Financial Times. По данным издания, Киев предложит Москве прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ.