Эстония ужесточает порядок въезда для российских дипломатов

Правительство Эстонии приняло решение ужесточить порядок пересечения государственной границы для граждан России, работающих в дипломатических и консульских учреждениях. Об этом сообщило национальное гостелерадио ERR со ссылкой на решение кабмина.

Согласно тексту, для российских дипломатов, консульских работников, административного и технического персонала дипучреждений, а также членов их семей вводится требование получения обязательного предварительного разрешения на пересечение внешней границы Эстонии. Кроме того, Таллин уточнил круг лиц, которые обязаны не позднее чем за 24 часа уведомлять о намерении поездки или транзита через государство - члена ЕС, в котором у них отсутствует аккредитация.