На Западе раскрыли, какой сигнал послал Западу Путин заявлением об Арктике

L'Antidiplomatico: Путин послал Западу сигнал заявлением об Арктике
Заявление президента России Владимира Путина об Арктике стало сигналом для Запада. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.
По мнению авторов публикации, Москва демонстрирует готовность действовать в условиях усиления геополитической конкуренции в регионе.
«Послание ясно: по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности», — говорится в материале.
В издании также отметили, что Путин представил Россию как глобального игрока и государство, «прислушивающееся к своим гражданам».
Отдельно подчеркивается, что президент напомнил об опыте США в приобретении территорий.
Ранее Путин заявлял, что у Дании уже есть опыт продажи своих территорий Соединённым Штатам, напомнив о покупке Америкой Виргинских островов в 1917 году.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира наличием у него власти и контроля.