Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России

Новым главой белорусской дипломатической миссии в России 22 января назначен решением Президента 47-летний Юрий Селиверстов. До настоящего времени, сообщает БЕЛТА, новый посол занимал пост министра финансов.

Кроме того, уточняет агентство, Селиверстов по совместительству будет являться и представителем РБ в интеграционных структурах и наделяется полномочиями заместителя премьер-министра.

В ходе рассмотрения кадрового вопроса Александр Лукашенко сообщил, что глава его администрации характеризовал авторитетного профессионала как человека жесткого, напористого, в хорошем смысле слова непоседу, готового "метаться по стране, соседним и другим странам".

Вот почему, пояснил он, и появилось решение назначить послом в России человека, где нужно постоянно сотрудничать с регионами, держать на контроле основные направления двусторонней деятельности.

"И прежде всего в торговле", - уточнил Президент и, обращаясь к своему визави, констатировал: "Вы абсолютно посвящены в эти проблемы. Знаете основные проблемы, которые у нас есть в белорусско-российских отношениях. Пришел к выводу, что из всех кандидатур, которые предлагали, наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России".

Он напомнил также и свой тезис о том, что "посольство в России - это второе правительство, это основной рынок, где мы продаем свою продукцию".