«Он сумасшедший»: что говорят гренландцы о выступлении Трампа в Давосе

Гренландия может расслабиться, по крайней мере, на чуть-чуть: президент США Дональд Трамп пообещал не вторгаться на остров. Немецкий таблоид Bild спросил гренландцев, что те думают о речи Трампа в Давосе: некоторые из них прямо назвали Трампа «идиотом» и «сумасшедшим».

В Белом доме ранее заявляли, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США.

Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании. На фоне конфликта с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных на остров, с 1 февраля будет действовать 10-процентная пошлина.

Двадцать первого января Трамп посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где ЕС и США обсудили вопрос Гренландии. После переговоров он выступил с речью, заявив, что не будет применять силу. Также он сообщил, что не будет вводить пошлины, намеченные на 1 февраля. СМИ писали, что по Гренландии будет заключена сделка, которая удовлетворит желание Трампа разместить там систему противоракетной обороны «Золотой купол» и получить доступ к критически важным полезным ископаемым.

«Я не верю ни единому слову Трампа. Его жадность по отношению Гренландии ничуть не изменилась», - заявил Bild 40-летний житель Гренландии по имени Килланнгаг.

Он опасается, что гренландцам предстоят тяжелые недели и месяцы. По его словам, они не хотят становиться частью США, «но Трамп никогда этого не примет».

51-летнюю жительницу острова Сьюзен попросили прокомментировать слова генсека НАТО Марка Рютте, назвавшего Трампа «папочкой».

«Он не папочка, он идиот», - подчеркнула она.

«Трамп может забрать с собой в Америку айсберг», - предложил гренландец Сёрен.

Тим Йенсен, уроженец Любека, эмигрировавший в Гренландию 42 года назад, гневно отреагировал на речь Трампа: «Мы должны быть благодарны, что Трамп не хочет захватить нас силой? Он сумасшедший. Он звучит как растерянный старик, бормочущий себе под нос в доме престарелых».

В своей речи Трамп неоднократно путал Гренландию с Исландией. В аэропорту столицы Исландии, Рейкьявика, таксист Асгейр пошутил в беседе с Bild: «Трамп, идиот, перепутал острова четыре раза. Будем надеяться, что он теперь случайно не присвоит наши».