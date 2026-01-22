Польша выразила Белоруссии протест из-за инцидентов с метеозондами с сигаретами

Временный поверенный в делах Белоруссии в Варшаве был вызван 19 января в МИД Польши, где ему выразили протест в связи с инцидентами с падением перевозивших контрабанду с сигаретами метеозондов.

Об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр.

"В МИД был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства. Мы передали ему нашу позицию. Мы также потребовали объяснений, которые, к сожалению, не получили", - рассказал Вевюр. "Мы сомневаемся в том, что белорусская сторона не знала и не влияла на такое количество этих действий", - добавил он.

Представитель польского МИД предупредил, что новые подобные инциденты могут привести к последствиям со стороны Варшавы.

17 и 18 декабря польские полиция и погранслужба сообщали об обнаружении нескольких метеозондов с сигаретами без польских акцизных знаков. Один из объектов был найден на территории города Белосток в 50 км от польско-белорусской границы. Внутри метеозондов были встроены датчики GPS.