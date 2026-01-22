В Германии предостерегли от преждевременного оптимизма в ситуации с Гренландией

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль предостерег от преждевременного оптимизма после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить пошлины в отношении некоторых стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

"То, что диалог ведется, это хорошо, но мы все-таки должны немного подождать и не слишком рано возлагать надежды", - сказал Клингбайль в интервью телеканалу ZDF.

При этом он отметил, что после "нескольких дней споров" следует "посмотреть, что будет". Глава Минфина ФРГ пояснил, что следил за заявлениями Трампа, но решающее значение имеют конкретные соглашения.

"Я еще не видел точных деталей договоренностей в письменном виде", - констатировал он.

Клингбайль полагает, что изменение позиции Трампа может объясняться сочетанием международного давления и растущей экономической неопределенности в США. В Давосе министр провел переговоры с инвесторами, которые, по его словам, "видят растущую неопределенность в отношении инвестиций в США и финансовой стабильности в Соединенных Штатах". В то же время действия Трампа, как считает вице-канцлер ФРГ, подвергались значительной критике и внутри самих США.

Кроме того, четкая позиция Европы, по его утверждению, оказала влияние на Трампа.

"Важно - и я хочу это подчеркнуть, - что мы в Европе в последние дни четко дали понять, что это суверенные интересы Гренландии и Дании. Существует ясность, что мы на их стороне", - заявил Клингбайль.

Несмотря на снижение напряженности в ситуации вокруг Гренландии, вице-канцлер ФРГ предостерег от самоуспокоения в Европе. Последние несколько дней, как указал он, показали, какими могли бы быть последствия, если бы Трамп осуществил свой план.

Урок, извлеченный из этой ситуации, заключается в том, что Европа "должна наконец двигаться вперед", считает министр. Клингбайль заявил, что Европа должна стать более конкурентоспособной, более защищенной и более способной к действиям. Необходимо укрепить единый рынок и развить рынок капитала, чтобы послать четкий сигнал инвесторам. Европа должна позиционировать себя как "безопасная гавань", резюмировал вице-канцлер ФРГ.

Ранее Трамп заявил, что США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии, поскольку появились контуры сделки. Хозяин Белого дома указал, что общие положения соглашения были подготовлены после его встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Американский лидер не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности.