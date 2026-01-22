Двух украинских солистов балета могут уволить за исполнение «Лебединого озера»

Украинские СМИ сообщили о возможном увольнении двух солистов балета Национальной оперы Украины из-за участия в постановке «Лебединого озера» во время гастролей в Европе. В Минкультуры страны заявили, что считают такие выступления недопустимыми.

© Вечерняя Москва

В ведомстве подчеркнули, что артисты государственных театров не должны участвовать в спектаклях российских композиторов, особенно за рубежом. Это, по их словам, противоречит действующей культурной позиции Украины.

Речь идет о приме-балерине Наталье Мацак и ее партнере Сергее Кривоконе. По данным СМИ, на время гастролей в Европе они оформили отпуск.

В Минкультуры Украины сообщили, что совместно с руководством Национальной оперы начали проверку сложившейся ситуации и готовят решения по ее итогам, передает RT.

В прошлом году киевская полиция объявила в розыск группу молодых людей, которые перекрыли движение на дороге и слушали русскую музыку, для их привлечения к ответственности. На распространившемся в Сети видеоролики молодые люди включали песню российского певца Shaman «Я русский».