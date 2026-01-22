Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию.

Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) и встречи с [президентом США Дональдом] Трампом», — передает издание слова Никифорова.

Пресс-секретарь украинского лидера рассказал, что политики начнут встречу около 14:00 по киевскому времени (13:00 по московскому времени). Какие вопросы будут обсуждать представители Киева и Вашингтона, Никифоров не уточнил.