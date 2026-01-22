Обзор иноСМИ: как Трамп «сломал всем мозги» и кто станет его преемником

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Генсек НАТО не предлагал Трампу компромиссы по Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о том, останется ли Гренландия под управлением Дании, не поднимался на его переговорах с Дональдом Трампом в Давосе, сообщает Reuters. Президент США отказался от угроз введения пошлин и исключил применение военной силы в Гренландии.

После встречи с Рютте Трамп заявил, что западные союзники могут заключить новое соглашение по Гренландии, которое удовлетворит его желание разместить там систему противоракетной обороны «Золотой купол» и получить доступ к критически важным полезным ископаемым. Представитель НАТО заявил Reuters, что на переговорах Рютте не предлагал Трампу никаких компромиссов, касающихся суверенитета Гренландии.

Трамп ответил на вопрос о своих преемниках

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных преемниках, высоко оценил работу вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, а также «царя границ» Тома Хомана и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Об этом сообщает NewsNation.

Рассуждая о потенциальных преемниках-республиканцах, которые могли бы продолжить его дело, Трамп ответил, что у партии есть «хороший резерв» с «очень талантливыми людьми», но отказался назвать фаворитов, заявив, что еще слишком рано. Президент США подчеркнул, что мог бы назвать «20 человек, которых считает феноменальными».

Как Трамп «сломал всем мозги»

Возможно, Трамп и отказался от своей идеи захватить Гренландию, но его стремление завладеть островом уже изменило методы внешней политики в Вашингтоне и за его пределами, пишет Politico. Больше, чем любая другая глобальная проблема, которую затрагивал Трамп, его одержимость Гренландией изменила парадигмы и «сломала мозги» дипломатам, аналитикам и экономистам по всему миру. Даже неевропейские дипломаты встревожены. Африканский чиновник, работающий в Вашингтоне, заявил, что самым шокирующим был уровень угрозы, то, насколько серьезной она была. Он подчеркнул, что «это еще не конец».

Аналитик по Ближнему Востоку Сюзанна Мэлони заявила, что создается ощущение, будто «мир сошел с ума». Она отметила, что язык Трампа и решимость в этом конкретном вопросе кажутся «совершенно оторванными от национальных интересов» США. После «гренландской авантюры» Трампа специалисты все чаще говорят, что послевоенный «международный порядок, основанный на правилах», мертв. Консультанты по внешней политике пересматривают свои рекомендации клиентам. Европейские дипломаты заявили, что гренландский кризис создал новую реальность, поскольку стало яснее, чем когда-либо, что даже союзники не застрахованы от махинаций Трампа. По слова одного из них, это «порождает своего рода страх в Евросоюзе». В среду Трамп смягчил свою риторику по Гренландии. Но президент США, который хочет заполучить остров еще со своего первого срока, так часто меняет свое мнение, что европейцам - или любому другому глобальному игроку - было бы глупо полагать, что этот вопрос решён.

Глава Минобороны Британии обвинил Россию в «безрассудстве»

Британский министр обороны Джон Хили призвал европейских союзников к «единству перед лицом российской угрозы», https://www.n-tv.de/politik/09-04-Witkoff-sieht-bei-Ukraine-Gespraechen-nur-noch-ein-einziges-Problem-article23143824.html пишет N-TV. По его словам, европейцы «никогда не должны забывать, кто их противники и кто их союзники». Такие заявления Хили сделал после встречи со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном в Копенгагене.

Хили отметил, что именно Россия наращивает активность в украинском конфликте, «именно российская активность на Крайнем Севере нарастает» и «именно безрассудство России испытывает НАТО на прочность». Хили сказал, что для обеспечения безопасности Европы необходима сильная Украина. Он подчеркнул, что Британия и Дания работают вместе для достижения этой цели.

«Трамп отступает от края пропасти в Гренландии. Но ущерб уже нанесен»

После двух недель нарастающих угроз в адрес Европы президент США Дональд Трамп уступил, отступив от «немыслимой грани потенциальной войны против союзника по НАТО». Заявление Трампа, что он не будет использовать военную силу для захвата Гренландии, ослабило опасения европейцев по поводу наихудшего сценария и вызвало отскок на Уолл-стрит. Однако его постоянные нападки на союзников уже изменили их отношение к США, пишет Politico.

По словам европейского чиновника, присутствовавшего на выступлении Трампа в Давосе, главный вывод Европы заключается в том, что противостояние Трампу может сработать. Обещания и заявления Трампа ненадежны, но его презрение к Европе неизменно, подчеркнул чиновник. По его мнению, европейцам и дальше придется демонстрировать решимость и большую независимость, поскольку они «больше не могут цепляться за иллюзию, что Америка все еще та, какой мы ее знали». Резкая смена позиции Трампа произошла на следующий день после того, как шок в Гренландии обрушил мировые рынки, уничтожив более 1,2 триллиона долларов только на индексе S&P 500. Европейские лидеры не рассчитывают, что позиция Трампа останется неизменной, и стремятся как можно скорее снизить свою зависимость от США