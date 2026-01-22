Согласно мнению Кита Келлога, разрешение украинского кризиса возможно до наступления осенних месяцев.

© Московский Комсомолец

Экс-представитель администрации Трампа полагает, что датой потенциального урегулирования может стать 24 августа, когда Украина отмечает свой главный национальный праздник – День независимости.

Как сообщает lenta.ru, экс-пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского, Юлия Мендель, выразила мнение о завершении конфликта в 2026 году, однако, по её словам, это произойдёт на невыгодных для Киева условиях.

По информации Ura.ru, известный астролог и телеведущая Тамара Глоба прогнозирует, что Россия достигнет значительных успехов в разрешении конфликта дипломатическим путём во второй половине 2026 года. Первые признаки мирных инициатив, по её мнению, следует ожидать в августе, а принятие ключевых решений – осенью.