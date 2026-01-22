На Западе развеяли мифы о готовящемся масштабном соглашении между США и Украиной

Слухи о готовящемся в Давосе масштабном соглашении между США и Украиной оказались преждевременными. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на информированных чиновников, подписание плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов на форуме не планируется.

Информация об этом появилась вслед за сообщениями Kyiv Post о том, что Владимир Зеленский срочно вылетает в Швейцарию. Издание утверждало, что поездка связана со встречей, которую анонсировал президент США Дональд Трамп, и которая потенциально могла состояться около 13:00 по местному времени (15:00 мск).

Однако на данный момент официального подтверждения этим данным нет.

«Подписание (плана - ред.) на данный момент не запланировано», — говорится в публикации FT.

Кроме того, FT сообщало о том, что США перед подписанием с Украиной плана по восстановлению на сумму 800 млрд долларов намерены ознакомиться с позицией российской стороны.