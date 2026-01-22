Спецпредставитель Трампа после встречи с Путиным посетит Киев

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в скором времени посетит Киев.

Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Новости. Live».

«Скоро», — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос, когда состоится его поездка в украинскую столицу.

Другие подробности своей возможной поездки спецпредставитель президента США не привел.

22 января Уиткофф посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Уиткоффа будет сопровождать зять американского президент Дональда Трампа Джаред Кушнер.

До этого Уиткофф и Кушнер провели переговоры с российскими и украинскими представителями на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что главными темами переговоров с представителями США стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для республики.