Макрон смутил Запад словами об Украине

Западные политические аналитики смутились из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона, что Франция якобы предоставляет Украине две трети своих разведданных.

Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Непонятно, как Франция может предоставлять эти две трети: это, безусловно, сбивающее с толку утверждение», — процитировало издание аналитика финской компании Black Bird Group Джона Хелина.

Он подчеркнул, что вряд ли кто-то из европейских союзников Киева сможет полноценно заменить американцев.

Ранее французский эксперт Сириль де Латтр заявил, что Макрон в своих заявлениях о конфликте на Украине постоянно противоречит сам себе.