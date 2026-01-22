Польское издание Mysl Polska связало демонтаж памятника Михаилу Булгакову в Киеве с общей кампанией по отказу от всего, что связано с Россией. Авторы материала считают, что языковые и культурные связи двух народов сохранятся, несмотря на административные меры.

Как пишет Mysl Polska, киевские власти продолжают курс на демонтаж объектов, связанных с общей с Россией историей. Поводом для публикации стало решение о сносе памятника писателю Михаилу Булгакову.

В материале отмечается, что одним из символов этой линии стала попытка убрать из публичного пространства напоминания о деятелях, связанных с русской культурой Киева. При этом издание делает вывод: запреты и переименование не смогут радикально изменить повседневную языковую среду, поскольку русский язык, по их оценке, остается понятным и привычным значительной части жителей, а русскоязычный контент продолжает присутствовать в реальной и цифровой жизни.

Отдельно авторы обращают внимание, что вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта усилились споры о возможной корректировке политики по отношению к русскому языку.

Сообщается, что в середине декабря в Киеве приняли решение о демонтаже ряда объектов. В перечень, помимо монумента Булгакову, вошли камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак «Киев — город-герой».

Демонтаж памятников советского периода и переименование улиц на Украине активизировались с 2015 года — после принятия закона о декоммунизации. После событий 2014 года курс, по данным источников, расширился и на меры, направленные против всего, что связывают с Россией, включая ограничения в языковой сфере. В 2019 году Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного, предусматривающий его использование в разных общественных сферах.

В Москве эти процессы ранее комментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявляя о многолетней линии на дерусификацию и ассимиляцию.