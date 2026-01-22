Правительство Армении одобрило подписание устава "Совета мира" по Газе

Правительство Армении одобрило предложение о подписании устава "Совета мира" по Газе.

В документе, опубликованном на сайте правительства Армении, постановлено одобрить предложение о подписании устава "Совета мира" по Газе на основании статьи 7 закона "О международных договорах". Кроме того, министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну поручено организовать подписание устава.

20 января пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила, что Пашинян получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе в качестве одного из его основателей и принял его. В ночь на 22 января армянский премьер отбыл в Давос для участия в церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе в качестве одного из его основателей.

Ранее сообщалось, что лидеры ряда стран, в том числе и президент РФ Владимир Путин, получили от США предложения войти в состав этого органа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.