МИД КНР назвал выдумкой утверждение НАТО о "китайской угрозе" в Арктике

Китайские власти выступают против утверждения НАТО о "китайской угрозе" в Арктике и считают такую теорию выдумкой. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы против, когда говорят о том, чего не существует, [против того, чтобы] Китай использовали в качестве предлога для преследования собственных корыстных интересов", - подчеркнул он на брифинге, комментируя недавнюю встречу руководства НАТО и США, посвященную обеспечению безопасности в Арктике.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин выступает за международные отношения в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

"Утверждение о так называемой китайской угрозе абсолютно безосновательно", - добавил он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе обсудил обеспечение безопасности Арктического региона с точки зрения Североатлантического альянса. Под этим они подразумевают необходимость защиты от угроз, якобы исходящих от РФ и КНР. Запланированы переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами, нацеленные на то, чтобы "Россия и Китай никогда не смогли получить экономический или военный доступ на землю Гренландии".