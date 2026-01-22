На Западе раскрыли, что хотят США перед подписанием соглашения с Украиной

Соединенные Штаты перед подписанием с Украиной плана по восстановлению на сумму $800 млрд хотят ознакомиться с позицией Российской Федерации, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на чиновника.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что запланированное в Давосе объявление о заключении плана по восстановлению Украины на $800 млрд отложено.

Американцы хотят повременить с подписанием соглашения, чтобы сначала услышать мнение президента России Владимира Путина, поделились подробностями авторы публикации.

Президент РФ Владимир Путин 22 января может встретиться со спецпосланником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, который посетит Россию в седьмой раз. Ранее в среду Уиткофф заявил, что он и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с главой российского государства. Позже официальный спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что данная встреча есть в графике российского лидера.