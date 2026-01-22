В европейской стране закрывают музеи Шуберта и Штрауса из-за урезания бюджета

Австрийская столица — Вена — в 2026 году временно остановит работу нескольких музейных объектов, связанных с именами известных композиторов. Мера объясняется сокращением финансирования и программой экономии.

Как сообщается, будет закрыта квартира, где умер Шуберт. Также под временное прекращение работы попадают резиденция Штрауса, автора «Голубого Дуная», и дом, где жил Гайдн. Отмечается, что часть объектов уже остановила прием посетителей с начала года, а некоторые прекратят работу со 2 марта.

Ограничения затрагивают не только культурную сферу. На фоне пакета мер экономии планируется и рост стоимости проезда в общественном транспорте Вены — почти на 30%.

По оценке городских властей, закрытия рассчитаны примерно на два года. При этом речь идет в основном о небольших учреждениях, где расходы на персонал минимальны. Бюджет, выделяемый Веной на музейную сферу, сокращается: с 29,7 млн евро в 2025 году до 28,4 млн евро в 2026-м, а затем ожидается дальнейшее снижение в 2027 году.

Отдельно уточняется, что дом, где родился Шуберт, также будет закрыт с 2 марта. Его планируют реконструировать и открыть заново в 2028 году — к 200-летию со дня смерти композитора.

Кроме того, несколько музейных площадок сократят часы работы. Среди них называются музей Пратера, вилла Гермеса, церковь Отто Вагнера, а также павильоны Отто Вагнера в Хицинге и на Карлсплац.

На этом фоне Австрийская партия свободы (FPÖ) выступила с критикой: по ее мнению, сокращения не затронули Венский фестиваль искусств Wiener Festwochen, который партия считает политизированным.