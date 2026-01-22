Президент Мексики объяснила выдачу в США членов картеля попыткой успокоить Трампа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что недавняя передача 37 членов мексиканского картеля в США является “суверенным решением”, поскольку ее правительство стремится ослабить давление со стороны администрации Трампа, требующей активизировать борьбу с группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.

Это была третья подобная экстрадиция за год с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, но аналитики предупреждают, что, хотя эта политика остается эффективным средством повышения давления, отдача может уменьшаться, пишет The Guardian.

“Я думаю, что им придется искать другие решения, и проблема мексиканских политиков, связанных с преступными сетями, будет приобретать все больший вес, - комментирует эксперт по безопасности Родриго Пенья. – На президента будет оказываться все большее давление, чтобы она противостояла этим сетям”.

С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, он неоднократно заявлял, что Мексикой “управляют картели”, требуя от Клаудии Шейнбаум сделать больше, чтобы противостоять преступным группировкам, под нависшей угрозой односторонних действий.

Эта угроза стала еще более серьезной с тех пор, как в начале года американские военные преступно похитили Николаса Мадуро из Венесуэлы, а также на фоне продолжающихся ударов по судам, предположительно перевозившим наркотики, в Тихом океане и Карибском бассейне.

С тех пор правительство США, как сообщается, удвоило усилия по привлечению американских военных к совместным операциям на мексиканской территории по ликвидации лабораторий, производящих сильнодействующий синтетический опиоид, который стал причиной кризиса с передозировкой в США, пишет The Guardian.

Но перспектива присутствия американских войск на территории Мексики является деликатным вопросом, учитывая историю вмешательств США в дела соседней страны, и президент Шейнбаум неоднократно отвергала это предложение, ссылаясь на суверенитет.

Вместо этого Шейнбаум предложила американцам еще один самолет с оперативниками картеля, освобожденными из мексиканских тюрем, в том числе высокопоставленными фигурантами картеля "Халиско Нуэва Генерасьон" и картеля "дель Норесте", двух могущественных организованных преступных группировок страны.

Среди них также был Педро Инзунза Норьега, торговец фентанилом, который в мае 2025 года стал первым человеком, которому Министерство юстиции США предъявило обвинения в наркотерроризме, отмечает The Guardian.

Эксперты в Мексике поставили под сомнение законные основания для таких рейсов, которые проводятся вне рамок обычного процесса экстрадиции.

Но Омар Гарсия Харфуч, министр безопасности Мексики, написал в соцсетях, что эти люди были “влиятельными преступниками”, которые “представляли реальную угрозу безопасности страны”.

Теоретически, присланные на данный момент данные о 92 картелях являются потенциальной находкой для правоохранительных органов США, которые хотят возбудить уголовное дело, комментирует Пенья.

“Но я думаю, что политика безопасности администрации Трампа настолько агрессивна, настолько одностороння, настолько похожа на войну, что они меньше сосредоточены на разведывательной работе и больше на других видах давления - например, на том, что мы видели в Карибском бассейне”, – добавил он.

Цена односторонних действий в Мексике была бы для США намного выше, чем в Венесуэле, учитывая политические потрясения, которые это спровоцировало бы в Мексике, и ежегодный объем торговых отношений между двумя странами, составляющий почти триллион долларов, отмечает The Guardian. Но соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, которое связывает эти три страны, пересматривается, и повестка дня в области торговли и безопасности запуталась.

Чтобы предотвратить угрозу введения тарифов, мексиканское правительство уже помогло администрации Трампа с другим аспектом ее программы обеспечения безопасности – американо-мексиканской границей – путем сокращения числа прибывающих туда мигрантов и приема депортированных.

Но нынешней администрации в США этого недостаточно: они ожидают большего, говорят аналитики, полагая, что в Вашингтоне хотят, чтобы мексиканское правительство взялось за политиков: людей, находящихся у власти, которые связаны с организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков: “И вопрос в том, готова ли Шейнбаум пойти за ними? Потому что некоторые из этих людей будут из ее собственной партии”.