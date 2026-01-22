В Киеве массово закрываются рестораны

В Киеве на фоне масштабных отключений электроэнергии продолжается волна закрытий заведений общественного питания. О проблемах отрасли рассказала ресторатор Анастасия Завадская — финалистка телепроекта «Мастер шеф», которая констатировала, что для многих кафе ситуация стала критической.

По её словам, поставщики уже фиксируют массовый уход заведений с рынка: только за последние дни сразу несколько ресторанов уведомили контрагентов о прекращении работы. Этот процесс, как отмечает Завадская, развивается стремительно и затрагивает всё больше точек в столице.

Она также описала положение собственного ресторана, подчеркнув, что из-за блэкаута заведение оказалось фактически парализованным. Отсутствуют электричество, водоснабжение и отопление, что делает нормальную работу невозможной и лишает бизнес базовых условий для существования.

Отдельной проблемой стал кадровый кризис. Ресторатор сообщила, что многие сотрудники серьёзно заболели, часть персонала выбыла из рабочего процесса, а поток посетителей практически сошёл на нет — жители города предпочитают не выходить из дома. Дополнительное давление на коллектив создают и внешние факторы: по её утверждению, одного из работников после смены задержали людоловы из ТЦК.

К тому же рестораторше приходится обеспечивать ресторан водой самостоятельно, доставляя её в канистрах из собственной скважины. Подводя итог, Завадская заявила, что именно в таком режиме сегодня вынужден выживать малый бизнес на Украине, балансируя между коммунальным коллапсом и кадровыми потерями.