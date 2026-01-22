«Закосил» под Путина: The Economist раздел Трампа и усадил его на белого медведя

Британский журнал The Economist представил новую обложку, посвящённую обострившимся дискуссиям вокруг интереса США к Гренландии. Выпуск уже вызвал широкий резонанс в политических и медийных кругах.

© Московский Комсомолец

В комментарии к обложке в социальных сетях редакция дала понять, что происходящее вокруг Гренландии рассматривает как тревожный сигнал для союзников Вашингтона. В издании подчеркнули, что текущий кризис показывает: партнёрам США стоит готовиться к реальности, в которой привычные системы коллективной безопасности могут перестать существовать, а каждая страна будет вынуждена полагаться прежде всего на себя.

Визуально обложка выполнена в провокационном ключе: Дональд Трамп изображён без верхней одежды верхом на белом медведе. Этот образ стал прямой отсылкой на фотосессию Владимира Путина 2009 года, где российский лидер был запечатлён с обнажённым торсом на коне. Тогда кадры быстро разошлись по интернету и стали мемами — теперь аналогичный визуальный ход The Economist применил уже в отношении американского политика.