Стало известно, как чиновники НАТО добивались расположения Трампа

Чиновники НАТО в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе критиковали французского лидера Эммануэля Макрона, чтобы добиться расположения американского политика. Об этом сообщает газета Telegraph.

Ранее Макрон заявил, что у Евросоюза есть «очень мощные» инструменты в вопросах торговли, которые можно применить для противодействия американским пошлинам из-за ситуации вокруг Гренландии. В частности, он упомянул инструмент «против принуждения», известный как «торговая базука».

«Во время их встречи с Трампом переговорщики от НАТО подвергли критике... Макрона и его слова о "базуке", чтобы завоевать его расположение», — заявило издание со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, обсуждение плана по Гренландии связано со стремлением обеспечить американскому лидеру сделку.

Напомним, что Трамп активно заговорил о присоединении Гренландии к США с начала января. По сообщениям СМИ, в Белом доме рассматривают различные варианты — от покупки до силового вмешательства. В частности, президент Штатов не исключает возможность выплатить всем жителям острова по 1 млн долларов за то, чтобы они проголосовали о вхождении в состав страны.