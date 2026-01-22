"Это катастрофа": Кличко озвучил ужасающие данные об оставшихся без тепла домов в Киеве

В украинской столице сохраняется масштабный кризис с теплоснабжением: без отопления по-прежнему остаются порядка трёх тысяч многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что за минувшую ночь коммунальным службам удалось вернуть подачу тепла лишь в 270 зданий.

Для частичной стабилизации ситуации в город доставили гуманитарную помощь из Польши — речь идёт о партии из 400 электрогенераторов. Их планируется задействовать для обеспечения работы критически важной инфраструктуры и временного обогрева жилых кварталов.

В Киеве начали греться у костров из новогодних елок

По данным метеосайтов, сегодня в Киеве около шести градусов мороза. А централизованные системы теплоснабжения и электросети фактически выведены из строя. Восстановление проводится фрагментарно: дома и социальные объекты подключают к источникам энергии в ручном режиме, используя автономные и временные решения.