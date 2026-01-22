Что произошло в мире 22 января: покушение на Брежнева и «Кровавое воскресенье»

22 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — покушение на Леонида Брежнева и «Кровавое воскресенье». Подробности — в материале «Рамблера».

Покушение на Брежнева

22 января 1969 года Леонид Брежнев встретил в аэропорту Внуково экипажи «Союз-4» и «Союз-5». Кортеж с генсеком и космонавтами направился в Кремль, где их встретила толпа. У Боровицкой башни стрелок в милицейской форме открыл огонь по второй машине кортежа из двух пистолетов Макарова, рассчитывая, что там едет Брежнев. Он выпустил 16 пуль, одна из которых смертельно ранила водителя, а осколки стекла ранили космонавта и мотоциклиста. Мотоциклист сбил стрелка, которого задержали. Куртка Зацепилова с пулевой дыркой хранится в музее ФСО.

«Кровавое воскресенье»

«Кровавое воскресенье», также известное как «Красное воскресенье», — это трагические события, произошедшие 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге. Это название получило подавление демонстрации рабочих, которые шли к Зимнему дворцу с целью передать императору Николаю II коллективное обращение, в котором они изложили свои требования и жалобы. Организатором этого шествия выступила легальная организация «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга», возглавляемая священником Георгием Гапоном.

Польское восстание

Польское (Январское) восстание началось 10 (22) января 1863 года в бывших землях Речи Посполитой, которые вошли в состав Российской империи. Оно продолжалось до 6 (18) июня 1864 года, а отдельные группы повстанцев сопротивлялись до 22 октября (3 ноября) 1864 года. Причина восстания заключалась в недовольстве польским населением русским управлением в Царстве Польском и Западном крае. Повстанцы стремились возродить Речь Посполитую в границах 1772 года и обрести независимость.

Гвидо Сполетский стал королем Италии

22 января отмечается памятная дата — в 888 году Гвидо Сполетский стал королем Италии. Гвидо объявил о своей кандидатуре на французский престол, и в феврале того же года епископ Лангра возложил на него корону. Однако большинство знати Франции поддержало Эда Парижского, который был коронован 29 февраля 888 года. Оставив французские планы, Гвидо вернулся в Италию. В октябре 888 года он пересек границы королевства, но у Брешии его армия потерпела поражение от Беренгара. Гвидо запросил перемирие. За это время он собрал новые силы и в феврале 889 года в Павии был избран и коронован королем Италии.

Премьера фильма «Солярис»

22 января 1973 года состоялась премьера фильма «Солярис» режиссера Андрея Тарковского. Картина снята по мотивам научно-фантастического романа Станислава Лема, в главных ролях — Донатас Банионис и Наталья Бондарчук.