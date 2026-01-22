Из-за отсутствия президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе и невнятной позиции, Украина проиграла и отдала переговорное поле России. Публикация появилась в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

© Газета.Ru

По словам Дубинского, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел встречи с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а вот глава ОП Кирилл Буданов «растерянно сообщает», что без Москвы переговоры невозможны.

Нардеп предположил, что «после демарша Зеленского» переговоры о мире будут возложены американцами именно на Буданова.

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал необходимость взаимодействия с Россией в рамках процесса по мирному урегулированию конфликта. По его словам, нельзя «просто выкинуть» Россию из этого процесса. Глава офиса Зеленского напомнил, что такие попытки были, но «не вышло».