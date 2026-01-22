The Guardian: Трамп в Давосе размахивал базукой с оскорблениями

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп выступил с речью, в которой резко высказался о миграции и подчеркнул необходимость защиты западной цивилизации от внешних угроз, пишет The Guardian.

Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе с речью, в которой высмеял европейских лидеров и сделал ряд националистических заявлений, передает The Guardian. Он унизительно высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне, бывшем главе Банка Англии Марке Карни, а также о Швейцарии и Дании.

Выступая перед участниками форума, Трамп подчеркнул, что США и Европа должны объединиться для «защиты западной цивилизации» и осудил массовую миграцию. Он заявил: «Это ужасно, что они делают сами с собой. Они разрушают эти красивые, красивые места. Мы хотим видеть сильных союзников, а не ослабленных».

Трамп также обвинил выходцев из Сомали в крупномасштабных мошенничествах в Миннесоте, заявив: «Мы боремся с мошенничеством на сумму более 19 млрд долларов, которое украли сомалийские бандиты». Он добавил: «Ситуация в Миннесоте напоминает нам, что Запад не может массово принимать чуждые культуры, которые не смогли построить успешное общество».

По мнению The Guardian, речь Трампа была пронизана мотивами белой идентичности, а ее риторика соответствовала взглядам его советника Стивена Миллера, известного своим жестким отношением к миграционной политике.

Издание отмечает, что подобные идеи нашли поддержку у миллиардера Илона Маска, который не раз ретвитил публикации с призывами к «белой солидарности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт товаров из восьми стран НАТО из-за разногласий по вопросу Гренландии.

Евросоюз созывает экстренное совещание и угрожает США ответить «торговой базукой».