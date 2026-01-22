Трамп нашел способ заручиться поддержкой гренландцев

Президент США Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов (около 77 млн рублей), если население острова проголосует за присоединение к США. Об этом заявила газета Daily Mail.

Трамп активно заговорил о присоединении Гренландии к США с начала января. По сообщениям СМИ, в Белом доме рассматривают различные варианты — от покупки до силового вмешательство.

«Он обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (с населением в 57 тысяч человек) по 1 миллиону долларов каждому», — заявила газета.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа разрабатывает вариант покупки Гренландии путем выплаты денег населению. Тогда американские чиновники обсуждали возможность выплаты единовременных пособий жителям острова в размере от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на человека.