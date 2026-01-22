«Есть два варианта»: Стубб рассказал о развитии мировых отношений

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о двух вариантах развития мировых отношений и призвал не возвращаться в мир, «где собака ест собаку». Его слова приводит Telegram-канал Пул №3.

По мнению финского лидера, мировой порядок сейчас меняется также, как он менялся после 1918, 1945 и 1989 годов.

«И я думаю, что у нас есть два варианта, которые, очевидно, не являются бинарными. Один из них - многополярный мир, и этот многополярный мир основан на взаимодействии, на сделках и на сферах интересов. Мы возвращаемся в 19-й век. Многосторонний мир - это мир, в котором существуют сильные международные институты, правила и нормы», - пояснил Александр Стубб.

Он отметил, что поддерживает второй вариант. Однако, по словам президента Финляндии, многосторонний порядок, который был создан после Второй мировой войны, нуждается в доработке.

«Нам нужно изменить структуру власти и предоставить свободу действий более крупным игрокам из глобального Юга. В противном случае мы возвращаемся в мир, где собака ест собаку, нужно стараться этого избежать», - уверен политик.

Ранее финский лидер сделал ряд заявлений о будущем НАТО в ходе панельной дискуссии на тему «Может ли Европа защитить себя?» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В частности, он исключил возможность распада альянса, выразив уверенность, что в настоящее время «создается новое НАТО, в котором Европа возьмет на себя больше ответственности».