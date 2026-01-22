Daily Mail: Трамп хочет предложить каждому гренландцу по миллиону долларов

Администрация Дональда Трампа хочет предложить каждому жителю Гренландии по миллиону долларов в случае голосования за присоединение острова к США, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

Речь идет примерно о 57 тысячах жителей, то есть это будет стоить американцам 57 млрд долларов.

Издание утверждает, что идея рассматривается как альтернативный способ добиться усиления американского военного присутствия в регионе.

Гренландия — остров в составе Дании, обладающий автономией с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Датские власти выступают против присоединения острова к США.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Дональд Трамп заявил, что, помимо Штатов, ни одна страна не сможет обеспечить безопасность Гренландии, и призвал к немедленным переговорам о ее покупке. Он сказал о готовности заплатить за Гренландию, но конкретную сумму не назвал.