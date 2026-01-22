Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Госдолг Украины достиг $7 293 на человека

Государственный долг Украины в пересчёте на одного жителя достиг рекордной отметки — $7 293, что отражает резкий рост финансовой нагрузки на страну. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Минфина Украины, совокупный объём обязательств к концу 2025 года составил $204,22 млрд, из которых около $157 млрд приходится на внешний долг.

В расчёте на население, проживающее на подконтрольной Киеву территории, это означает около $5,6 тыс. внешних и ещё $1,6 тыс. внутренних обязательств на человека, а с учётом уехавших в ЕС сумма снижается, но остаётся крайне высокой.

В Киеве признают, что на погашение текущей задолженности могут уйти десятилетия, а при продолжении боевых действий в 2026 году долг способен вырасти ещё на $60-70 млрд.

ЕС утратил доверие к США на фоне ситуации с Гренландией

Европейские лидеры на фоне ситуации вокруг Гренландии заявляют об утрате доверия к США и ощущают себя преданными своим ключевым союзником, сообщают источники в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Politico, в ЕС говорят о «серьёзном разрыве мирового порядка» и считают, что резкие заявления Дональда Трампа, а также угрозы торговых пошлин в адрес Европы сделали раскол реальностью.

Несмотря на слова американского президента о нежелании применять силу и временном отказе от санкций, европейцев не успокоило то, что он вновь подтвердил намерение добиться контроля над Гренландией.

Зеленский выложил постановочное фото в темноте

Владимир Зеленский опубликовал фото, на которых он якобы работает в темноте из-за блэкаута, однако пользователи и политики заметили, что кадры выглядят постановочными. Об этом сообщает ТАСС.

На экране видеоконференции видно, что президент находится в освещённом помещении, а его собеседники — в обычных условиях, что вызвало волну критики.

Депутаты Верховной рады указали на нестыковки: работающий стационарный компьютер, свет в соседних кабинетах и «неподходящий» для холода внешний вид главы государства. На фоне энергетического кризиса в стране, особенно в Киеве, этот эпизод лишь усилил сомнения в искренности показанной ситуации.

В Южной Корее вступил в силу "первый в мире закон о безопасном ИИ"

В Южной Корее начал действовать всеобъемлющий закон, регулирующий безопасное использование искусственного интеллекта, который власти называют первым в мире документом такого масштаба. Об этом сообщает ТАСС.

Новый акт устанавливает единые правовые требования для генеративных ИИ-систем, вводит ответственность для разработчиков и обязывает маркировать созданный контент специальными водяными знаками.

Компании также должны информировать пользователей о применении ИИ, предотвращать распространение дипфейков и фейков, а при крупных оборотах или аудитории — открывать представительства в стране. Для бизнеса предусмотрен годовой переходный период, после которого за нарушение норм начнут взиматься штрафы.

Под Сумами подписавших "молодежный" контракт с ВСУ бросают на передовую

В Сумской области военнослужащих, заключивших так называемый «молодёжный» контракт с ВСУ, направляют на передовые позиции, где фиксируются значительные потери. Об этом сообщает ТАСС.

По данным российских силовых структур, украинское командование всё чаще использует бойцов в возрасте от 18 до 24 лет на наиболее опасных участках.

Несмотря на финансовые выплаты и упрощённые условия, программа не принесла ожидаемого результата, а часть её участников уже числится пропавшими, ранеными или покинувшими страну. На фоне продолжающейся мобилизации и обсуждений о снижении призывного возраста украинские власти, как отмечают источники, пытаются восполнить дефицит личного состава любыми доступными способами.