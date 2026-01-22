Трамп запретил выступать в Давосе своему главному противнику

Администрация президента США Дональда Трампа запретила своему главному противнику, губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, выступать на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пресс-служба главы штата сообщила в социальной сети Х.

Утверждается, что Белый дом и Госдепартамент оказали давление на USA House, являющийся официальным павильоном США. Организация отказала Ньюсому в общении со СМИ, несмотря на приглашение официального медиапартнера форума, журнала Fortune.

Издание подтвердило, что приглашало Ньюсома и впоследствии получило уведомление от USA House о «невозможности обеспечить его присутствие».

Ранее Ньюсом назвал выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме невероятно скучным. «Это было невероятно скучно. Это было невероятно незначительно», — сказал он.