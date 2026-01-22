Трамп высказался о своей безопасности

Американский лидер Дональд Трамп, переживший в 2024 году два покушения на свою жизнь, заявил, что не беспокоится за свою безопасность.

"Я не беспокоюсь за это. У нас отличные люди, они в замечательной форме. Думаю, Секретная служба отлично справляется со своей работой, военные отлично справляются со своей работой", - сказал он в интервью телеканалу NewsNation.

"Одно я знаю точно - если что-то случится, совершившего это человека не станет", - добавил американский лидер. Он назвал работу на посту президента "самой опасной в мире".

Трамп пережил в 2024 году два покушения на свою жизнь.

Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник помощи Украине в сентябре открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.