Зеленский вывел Малюка из Ставки верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего, из него выведен бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Также согласно документу, в нее теперь входят глава Минобороны Михаил Федоров и первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль.

Ставка верховного главнокомандующего - руководящий орган, координирующий оборону государства. Он обеспечивает стратегическое руководство Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Малюк был назначен главой СБУ в феврале 2023 года, до этого с июля 2022 года он временно исполнял обязанности руководителя силового ведомства. 5 января стало известно, что Малюк подал в отставку. Как сообщило тогда издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, он согласился написать заявление после угроз Зеленского отстранить его от должности. 13 января со второй попытки отставку поддержали. В тот же день Верховная рада проголосовала за отставку Малюка.