Финляндия тормозит ветропарки после шведского кризиса в энергетике

В Финляндии резко замедлилось строительство новых ветроэлектростанций. Если в прошлом году страна ввела около 1100 мегаватт ветроэнергетических мощностей, то в 2026-м, по данным финских СМИ, не планируется запуск ни одного нового объекта.

© Московский Комсомолец

Как отмечается, в Финской ассоциации возобновляемой энергетики связывают паузу на рынке с обстановкой в Швеции. Там бурный рост ветроэнергетики, по оценкам участников отрасли, сменился кризисом: инвесторы стали осторожнее, а новые проекты практически перестали появляться.

В 2025 году в Швеции обанкротились две компании, связанные с ветроэнергетикой: ветропарк Aldermyrberget, принадлежавший немецким владельцам, и компания Kalix Wind. Параллельно организация Green Power Sweden заявляла о снижении инвестиционной активности, а ее аналитики указывали, что три квартала подряд в секторе не фиксировалось новых вложений.

Собеседники рынка обращают внимание на особенность отрасли: от принятия инвестиционного решения до установки турбин и начала генерации обычно проходит 2–3 года. На этом фоне звучат предупреждения, что дефицит новых проектов может ударить по энергобалансу уже в 2027 году.

Главной причиной шведского спада называют низкие цены на электроэнергию, особенно в северном Норрланде. Именно там сосредоточено около 40% ветропарков страны, но энергопотребление, как утверждается, десятилетиями не показывает заметного роста. Эксперты также указывают на высокий экспорт электроэнергии из Швеции как признак избытка генерации.

Осенью прошлого года Финляндия досрочно ввела в эксплуатацию новое энергетическое соединение со Швецией Aurora Line. Его запуск должен был усилить поставки относительно дешевой гидро- и ветроэнергии из Северной Швеции на финский рынок.

На этом фоне финский рынок покинула и эстонская Enefit Green — дочерняя структура госкомпании Eesti Energia. Сообщается, что компания продала ветропарк Толпанваара шведским и канадским покупателям, так и не вернув вложенные средства. Причиной называют более низкую доходность биржевой электроэнергии в Финляндии, чем ожидали инвесторы.