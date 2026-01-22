США ищут в Кубе людей для смещения власти в Гаване

WSJ: власти США ищут в правительстве Кубы людей для смещения властей в Гаване
Администрация президента США Дональда Трампа ищет приближённых к правительству Кубы лиц, которые могли бы помочь Вашингтону до конца года сместить власти в Гаване.
Такую информацию со ссылкой на осведомлённые источники приводит американская газета The Wall Street Journal.
По данным издания, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро воодушевило администрацию США.
«...Администрация Трампа ищет приближённых к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года...» — говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что его отношение к Венесуэле изменилось. По словам американского лидера, он полюбил эту страну.