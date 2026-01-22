США ищут в Кубе людей для смещения власти в Гаване

Администрация президента США Дональда Трампа ищет приближённых к правительству Кубы лиц, которые могли бы помочь Вашингтону до конца года сместить власти в Гаване.

© РИА Новости

Такую информацию со ссылкой на осведомлённые источники приводит американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро воодушевило администрацию США.

«...Администрация Трампа ищет приближённых к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года...» — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что его отношение к Венесуэле изменилось. По словам американского лидера, он полюбил эту страну.