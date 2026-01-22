ЕС призвали отбиться от Трампа после споров вокруг Гренландии

Евросоюзу пора отказаться от прежних иллюзий насчет США и выстраивать более жесткую линию в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, в Брюсселе все чаще говорят о том, что противостояние с Вашингтоном может давать результат, а публичные обещания американского лидера воспринимаются как ненадежные. Европейские собеседники Politico также указывают на то, что отношение Трампа к Европе остается пренебрежительным, и потому ЕС придется демонстрировать большую самостоятельность.

Отдельное раздражение, отмечает издание, вызвали заявления Трампа о будущем Гренландии. В Евросоюзе скептически оценили его слова о том, что вопрос может решаться без применения силы. Источники Politico считают сам подход США к теме острова провокационным и требуют публичной реакции.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген, помимо обязательств в рамках НАТО, заключили отдельный договор об обороне Гренландии. Согласно документу, США берут на себя обязательство защищать остров в случае возможной агрессии.

