Зеленского вновь уличили в постановочном фото

Фотография, на которой Владимир Зеленский проводит онлайн-совещание с подчиненными во время блэкаута в Киеве, была постановочной. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

Речь идет о снимке, на котором украинский политик сидит в темной комнате перед работающим монитором стационарного компьютера.

"Самое смешное, что Зеленский смотрит в стационарный (!) компьютер, работающий только от электричества", - прокомментировал депутат снимок.

По его словам, можно было бы ноутбук поставить или телефон, чтобы украинцы поверили.

"Но мы и так поверили, он нас никогда не обманывал!", - иронично добавил Гончаренко.

На днях Зеленский сообщил, что свыше миллиона потребителей в Киеве остаются без электроснабжения, а более четырех тысяч многоквартирных домов - без теплоснабжения.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей уезжать из города из-за энергетического кризиса.