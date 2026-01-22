В США раскрыли детали проекта соглашения по Гренландии

Axios: Проект сделки по Гренландии не подразумевает передачи острова США
Проект сделки по Гренландии, предложенный генсеком НАТО Марком Рютте президенту США Дональду Трампу, предполагает сохранение суверенитета Дании над островом, но обновит условия подписанного в 1951 году соглашения об обороне. Об этом узнал портал Axios.
"Два источника, знакомые с предложением Рютте, заявили, что оно не предусматривает передачу общего суверенитета над Гренландией от Дании к США", - цитирует ТАСС публикацию.
По данным портала, план включает обновление "Соглашения об обороне Гренландии" 1951 года между США и Данией. Речь идет о документе, который позволял Вашингтону строить военные базы на острове и создавать "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.
Источники также сообщили, что в сделке содержатся положения об активизации НАТО в Арктике, усилении безопасности Гренландии и добыче сырьевых ресурсов на острове.
Кроме того, предложение предусматривает размещение в Гренландии элементов американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Идеи, озвученные Рютте, перекликаются с предложением датской стороны, которое и так уже давно находится на столе переговоров: Дания сохраняет суверенитет над Гренландией, а США могут увеличить свое военное присутствие, пояснил Axios.
Накануне Трамп сообщил, что согласовал с Рютте основу для будущего соглашения в отношении Гренландии. Американский лидер указал, что соглашение касается всего Арктического региона, а в случае реализации станет "большим плюсом для США и всех стран НАТО".
Газета The New York Times написала, что в сделке США по Гренландии может идти речь о контроле Вашингтона над небольшими участками территории острова, на которых США смогли бы разместить военные базы. Отмечалось, что Рютте поддержал такой вариант договоренностей .