В США раскрыли детали проекта соглашения по Гренландии

Проект сделки по Гренландии, предложенный генсеком НАТО Марком Рютте президенту США Дональду Трампу, предполагает сохранение суверенитета Дании над островом, но обновит условия подписанного в 1951 году соглашения об обороне. Об этом узнал портал Axios.

"Два источника, знакомые с предложением Рютте, заявили, что оно не предусматривает передачу общего суверенитета над Гренландией от Дании к США", - цитирует ТАСС публикацию.

По данным портала, план включает обновление "Соглашения об обороне Гренландии" 1951 года между США и Данией. Речь идет о документе, который позволял Вашингтону строить военные базы на острове и создавать "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.

Источники также сообщили, что в сделке содержатся положения об активизации НАТО в Арктике, усилении безопасности Гренландии и добыче сырьевых ресурсов на острове.

Кроме того, предложение предусматривает размещение в Гренландии элементов американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Идеи, озвученные Рютте, перекликаются с предложением датской стороны, которое и так уже давно находится на столе переговоров: Дания сохраняет суверенитет над Гренландией, а США могут увеличить свое военное присутствие, пояснил Axios.

Накануне Трамп сообщил, что согласовал с Рютте основу для будущего соглашения в отношении Гренландии. Американский лидер указал, что соглашение касается всего Арктического региона, а в случае реализации станет "большим плюсом для США и всех стран НАТО".

Газета The New York Times написала, что в сделке США по Гренландии может идти речь о контроле Вашингтона над небольшими участками территории острова, на которых США смогли бы разместить военные базы. Отмечалось, что Рютте поддержал такой вариант договоренностей .