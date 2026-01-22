Конгрессвумен Луна: Трамп урегулирует украинский кризис

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна не сомневается в способности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа урегулировать украинский кризис. Об этом она заявила РИА Новости в ответ на вопрос об ее оценке мирных переговоров.

© Газета.Ru

"Вы наверное недавно видели, как президент Трамп сказал, что (президент Украины Владимир - прим.ред.) Зеленский ответственен за то, почему это (соглашение по урегулированию конфликта на Украине. - прим. ред.) еще не достигнуто. Но я знаю, что никогда не поставлю против президента (США - прим.ред.), поскольку он так преуспел в этих мирных переговорах", - сообщила Луна.

До этого Луна прокомментировала в соцсети X приглашение президента России Владимира Путина в "Совет мира". Она подчеркнула, что наследием Трампа будет мир. 16 января президент США объявил о создании "Совета мира".

При этом газета Financial Times отмечает, что приглашение Путина свидетельствует о желании Трампа сохранить хорошие отношения с российским лидером, несмотря на уточнение, что Москва придерживается жесткой позиции относительно мирного плана Вашингтона по Украине.