Уиткофф оптимистично настроен по поводу урегулирования по Украине

Посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что оптимистично настроен по поводу урегулирования ситуации на Украине.

© Вечерняя Москва

— Я считаю, что сейчас все свелось к одному вопросу, и мы уже обсуждали различные варианты его решения, а это значит, что он решаем, — сказал он.

Он отметил, что достигнут прогресс и стороны находятся на завершающем этапе переговоров.

Уиткофф также подтвердил, что вылетает в Москву вечером 22 января для продолжения переговоров и обсуждения оставшихся деталей.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 января проведет встречу со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как заявил глава государства, встреча пройдет для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

По данным западных СМИ, американская делегация намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию.

В декабре 2025 года специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев анонсировал, что следующие переговоры с Соединенными Штатами могут пройти в Москве.