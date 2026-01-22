В НАТО опасаются, что Трамп прекратит помощь Киеву из-за Гренландии

Чиновники Североатлантического альянса боятся, что глава американской администрации Дональд Трамп может пригрозить остановить помощь Украине, если Дания не пойдёт на уступки в вопросе Гренландии.

Такое мнение приводит британская газета The i Paper. По данным издания, один из чиновников считает, что Трамп может использовать военную или разведывательную помощь Киеву как рычаг давления в переговорах.

«Высокопоставленные чиновники НАТО заявили, что опасаются, что президент США может пригрозить прекращением жизненно важной помощи Украине, если Дания не уступит его требованиям», — говорится в публикации.

Ранее издание сообщало, что государства — члены НАТО прекратили делиться разведданными с США из-за ситуации с Гренландией.