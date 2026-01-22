Сосед США готовит план на случай войны с американцами

В случае гипотетического конфликта с Канадой американские военные способны прорвать оборону в кратчайшие сроки, поэтому Оттава прорабатывает сценарии ассиметричной партизанской войны и привлечение помощи со стороны Франции и Великобритании. Об этом «Ленте.ру» рассказала сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Мария Солянова.

В Канаде реалистично признают, что в случае вторжения американские войска прорвут ключевые рубежи обороны в кратчайшие сроки. Поэтому планировщики делают ставку (...) на диверсии и удары дронов, а также на привлечение помощи со стороны европейских ядерных держав Мария Солянова сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Ранее газета The Globe and Mail со ссылкой на источники сообщила, что Вооруженные силы (ВС) Канады разработали модель гипотетического вторжения США и возможных ответных действий. В частности, военные изучили методы партизанской войны, которые использовали афганские исламисты против СССР и США.

Также агентство Bloomberg отмечает, что речь идет о первом случае за столетие, когда канадские ВС создали модель американского вторжения в страну.

При этом Солянова обратила внимание — несмотря на высокий риск эскалации отношений двух государств, угроза полномасштабного конфликта невелика.

Основная цель сдерживания Вашингтона заключается в повышении потенциальной цены оккупации. Несмотря на столь мрачные прогнозы, очевидно, что реальный риск войны остается минимальным Мария Солянова сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

На слабость канадских военных также указал в беседе с «Лентой.ру» заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

«Никто там в жизни не будет партизанить. Они сдадутся, даже несмотря на специфическое отношение к США из-за слабой государственности (...) Для таких боевых действий нужен теплый климат или средний, что невозможно в этих краях», — обратил внимание военный аналитик.

Почему Трамп может заинтересоваться Канадой после Гренландии?

По словам Соляновой, риск давления Трампа на Канаду остается очень высоким.

Вероятность того, что на фоне эскалации вокруг Гренландии Трамп вернется к жесткой риторике в адрес Канады, оценивается как высокая. При этом основной упор будет сделан на стратегическое давление, а не на прямую аннексию Мария Солянова сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Исследователь отметила, что основной причиной эскалации может стать желание США расширить влияние в Арктике.

«Интерес Белого дома к северному соседу продиктован озабоченностью из-за слабой канадской обороны в Арктике, которую американская администрация рассматривает как критический элемент доктрины "укрепления Западного полушария". Поэтому Трамп говорит о Канаде как о "51-м штате", чтобы заставить Оттаву радикально нарастить оборонные расходы», — сказала политолог.

Солянова обратила внимание, что эти угрозы стали причиной обсуждения канадскими военными возможной войны: «На фоне давления Трампа по вопросу Гренландии канадский истеблишмент перестает воспринимать США как безусловного гаранта безопасности и ставит вопрос о защите суверенитета».

Подготовка подобных планов выполняет двойную задачу: она служит внутренним аргументом в пользу резкого наращивания оборонного потенциала и одновременно посылает внешний сигнал о готовности Канады к сопротивлению Мария Солянова сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Какие существуют сценарии эскалации конфликта между Канадой и США?

Солянова предположила, что наиболее вероятным сценарием эскалации конфликта станет повторение торговой войны между странами, которая произошла в 2025 году.

США могут выдвинуть пакет требований, включающий ускоренное укрепление северной границы по американским стандартам, расширение доступа к приполярным портам и поддержку по Гренландии (...) Вероятность тяжелой политико-экономической эскалации выглядит значительной Мария Солянова сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Однако эксперт указала, что остается много факторов, из-за которых Трамп может отказаться от давления, например, из-за зависимости США от канадской энергетики и логистики. Тем не менее ситуация останется напряженной.

«В конечном итоге затяжной кризис остается вероятным сценарием, который нанесет серьезный институциональный и символический ущерб двусторонним отношениям, даже если открытой военной конфронтации удастся избежать», — подчеркнула исследователь.

Канада может сделать ставку на раскол США

Несмотря на возможности США, Солянова назвала меры, которыми Канада может превратить давление Трампа в «политически токсичную и крайне затратную кампанию, которую проще не начинать».

Канада способна превратить силовое давление со стороны Вашингтона в полномасштабный раскол западного блока и кризис легитимности американского лидерства Мария Солянова сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

В частности, Оттава может ввести регулирование на поставку критических минералов, от которых зависимы США, и заморозить совместные проекты.

Однако особенную ставку Канада делает на внутриполитический раскол США.

Канадское руководство делает ставку на политический раскол внутри США. Высокий символический капитал страны как «образцовой демократии» и «ближайшего союзника» делает ее сложной мишенью для Трампа Мария Солянова сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

В январе прошлого года журнал Politico смоделировал сценарий успешного присоединения Канады и превращения ее в отдельный штат. По данным издания, этой аннексией Трамп лишь ослабит Республиканскую партию.

«При наличии у Канады 47 голосов выборщиков (45 мест в Палате представителей плюс два сенатора) демократы выйдут на выборы с 253 голосами [коллегии выборщиков], республиканцы получат 202, а 85 голосов будут выставлены на борьбу [в колеблющихся штатах]», — отмечается в материале издания.

По словам авторов, при таком сценарии республиканцам придется для победы на президентских выборах брать, как минимум, пять из семи спорных штатов, в то время как демократам хватит для победы всего два. При этом если провинции Канады войдут в состав США как отдельные штаты, то партия Трампа сможет победить только в Саскачеване и Альберте.