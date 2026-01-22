Трамп: "Золотой купол" обсуждается в рамках сделки по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров по Гренландии обсуждаются природные ресурсы острова, а также развертывание американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

"Да, "Золотой купол", и они будут задействованы в "Золотом куполе", они будут задействованы в том, что касается прав на минеральные ресурсы. И мы тоже", - сказал он в интервью телеканалу CNBC, добавив, что условия сделки еще прорабатываются. "Это несколько сложно, мы объясним позднее", - заявил американский лидер.

По его словам, работа ведется "над тем, что касается Арктики в целом, Гренландии, а также имеет отношение к безопасности и другим вещам".