Трамп передумал вводить пошлины против европейских стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет 1 февраля вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран. Об этом пишут «Известия».

Американский лидер отметил, что решение было принято после «очень продуктивной встречи» с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии.

По его словам, в ходе переговоров была сформирована основа для будущего соглашения по Гренландии и Арктическому региону.

«Исходя из этого понимания, я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля», — отметил Трамп.

Также президент рассказал о дополнительных обсуждениях по острову, которые касаются системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Глава США пообещал предоставить общественности дополнительную информацию «по мере продвижения обсуждений».

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10%, с возможностью увеличения до 25%, против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландам и Финляндии в связи с ситуацией вокруг Гренландии.