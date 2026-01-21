Трамп назвал ответственных за переговоры по Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил, кто со стороны Белого дома будет нести ответственность за переговоры по Гренландии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

После переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что в обсуждении вопроса вокруг Гренландии будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф. При этом, докладывать о ходе переговоров они будут напрямую Трампу.

«На основе очень продуктивной встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО», — заявил он.

Ранее Трамп исключил военный сценарий вокруг Гренландии.