Вэнс назвал ВЭФ в Давосе "львиным логовом"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе "львиным логовом", а выступление американского лидера Дональда Трампа - историческим.

"Историческая речь в самом сердце львиного логова", - написал Вэнс в X, разместив видео выступления Трампа.

В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что США поступили "очень глупо", вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны, и что его страна намерена добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Американский лидер также заявил, что Вашингтон заинтересован в сильных союзниках, поэтому Европе следует менять свою политику, и что европейские страны переживают "энергетический коллапс". Он выразил мнение, что большинство европейских стран не смогли бы нормально функционировать и столкнулись бы с невероятными угрозами безопасности без американской военной поддержки.