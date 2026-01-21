На Западе разозлились из-за «катастрофы» на Украине

Журналист Чей Боуз выступил с критикой Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Боуза, пока на Украине происходит вооруженный конфликт, европейские элиты «пьют шампанское в Давосе». Он также заявил, что Украина уже потеряла «более миллиона погибшими и столько же тяжело ранеными».

«Пока увлеченные иллюзиями элиты Евросоюза пьют шампанское в Давосе, подлинная реальность диктатуры Зеленского тщательно скрывается», — написал он.

Напомним, что 21 января в Давосе состоялся Всемирный экономический форум, который посетило несколько мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. Ранее он раскритиковал Европу во время своей речи.